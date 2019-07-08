سوزان بدوي تكتب حقائق لا يجب ان نغفلها

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

حقائق يجب ألا نغفلها

– مصر كدولة نجحت نجاحا مبهرا في تنظيم بطولة أمم أفريقيا في زمن قياسي بملاعب ومعسكرات للفرق تضاهي الملاعب والمعسكرات الأوروبية

– أبهر حفل الافتتاح متابعينه في كل أنحاء العالم وشعرنا جميعا بالفخر وتباهينا بمصريتنا ونحن نتابعه

– أثنت الوفود المشاركة على مصر وجمالها وامتياز التنظيم وحسن إدارة البطولة

– لا تصح أبدا محاولات البعض إسقاط فشل فريق كرة القدم على الدولة التي نجحت بالفعل ولم تقصر في إظهار بلدنا في أبهى صورة أمام العالم

– اتحاد الكرة الذي فشل في إنهاء مسابقة محلية قبل البطولة وأدارها حسب أهواء رئيسي ناديين خضوعا وخنوعا لسطوة كل من البلطجة و المال لا ينتظر أن ينجح في إدارة فريق منتخب بلده

– الرضوخ لأوامر اللاعبين ورغباتهم في قرارات تربوية واقعة غير مسبوقة تنم عن ضعف إداري صارخ سواء من اتحاد الكرة أو الجهاز الفني

– لا يوجد مشجع واحد يفهم في كرة القدم إلا وتعجب من اختيار بعض اللاعبين الذين لا يصلحون بأي حال من الأحوال للانضمام إلى المنتخب في مقابل التجاوز عن ضم لاعبين هم الأجدر والأنفع والأمهر

– المدير الفني لا هو مدير ولا فني ويفتقد لملكة قراءة الملعب ومعرفة نقاط الضعف التي ينبغي إصلاحها بفريقه أثناء المباراة وتأتي تغييراته معرقلة للفريق لا مساعدة له ولا يمتلك موهبة لاعب الشطرنج الذي يحرك لاعبيه بحنكة وفقا لمستجدات الأمور لتحقيق النصر كما كان يفعل حسن شحاتة مع المنتخب أو مانويل جوزيه مع النادي الأهلي

– افتقد لاعبونا النخوة والعزيمة والإصرار اللازمين لتعويض إخفاق المدير الفني في وضع خطة لعب تتضح ملامحها بأي شكل من الأشكال فكان هذا الفشل المخزي

– صحيح أن كرة القدم والرياضة عموما مكسب وخسارة لكن ما يحزن أن فريقنا لم يقدم شيئا يجعلنا نقول أنهم كافحوا لكن الحظ لم يحالفهم فنعذرهم

– التجارب أثبتت أن المدير الفني المصري أنسب وأحق من الأجانب لتولي تدريب منتخباتنا

– شكراً لكل من ساهم في إظهار مصر بهذا المظهر الحضاري المتأنق المتألق من أول رئيس الجمهورية إلى أصغر عامل ساهم في تطوير الإستادات والملاعب

– شكراً محمد فضل

– شكراً جماهير مصر العظيمة