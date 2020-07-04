سوري يذبح شقيقته بعلم والده.. بعد اغتصابها

(المستقلة)… أقدم شاب على قتل شقيقته ذبحاً بسكين بعد اغتصابها في بلدة الذيابية بريف دمشق.

ونقلت وكالة “جس” المحلية عن موقع وزارة الداخلية السورية، أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بريف دمشق بوجود جثة فتاة في أحد المنازل ببلدة الذيابية، فتم إرسال دورية إلى المكان حيث شوهدت جثة فتاة في بداية العقد الثالث من العمر ملقاة على الأرض والدماء تنزف من عنقها كونها قتلت ذبحاً بسكين.

وأفاد والد الفتاة أنها كانت هي وشقيقها المدعو “محمود” في الغرفة وبعدها سمع صوت صراخ وأصوات استغاثة، وحين دخوله إلى الغرفة شاهد ابنته مضرجة بالدماء، وأعلمه ولده أنه قام بقتلها، وبعدها لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وذكر الموقع أنه تم تشكيل دورية مشتركة من ناحية ببيلا ومركز شرطة الحسينية، ومن خلال البحث والتقصي وجمع المعلومات تبين بأن القاتل سوف يهرب إلى محافظة ادلب، (في إشارة من الموقع إلى أن سيئي الصيت يتجمعون في إدلب، متناسياً أين وقعت الجريمة) حيث تم إلقاء القبض عليه في مركز انطلاق الشمال قبل أن يتمكن من الهرب وذلك بأقل من ساعة من تاريخ ارتكاب الجرم.

وبعد التحقيق مع الشاب اعترف باقدامه على قتل شقيقته ذبحاً بالسكين بعد أن قام بمجامعتها عنوة واغتصابها .

وبالتوسع بالتحقيق تبين أن والد المغدورة المدعو (أحمد . ب) على علم واتفاق بقيام ولده بالقتل وذلك بحجة أن الفتاة أصبحت ذات سمعة سيئة في الحي الذي يقيمون فيه.

وألقي القبض على أيضاً الأب والتحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم احالتهما إلى القضاء المختص.

تجدر الإشارة إلى وقوع جريمة مروعة أخرى في بلدة بيت سحم بريف دمشق راح ضحيتها أم وأطفالها الثلاثة، منذ أيام، فيما نقل الزوج إلى العناية المركزة، على إثر دخول شابين إلى منزلهم، وقيامهما باغتصاب الزوجة، وذبح أطفالها وحرق المنزل. (النهاية)