سوريون يحاولون دخول أوروبا في هيئة فريق كرة طائرة “مزيف”

(المستقلة)..احتجزت السلطات اليونانية “لاعبي فريق كرة طائرة” بعد أن هبطت طائرتُهم القادمة من أوكرانيا في مطار أثينا كمحطة “ترانزيت” لهم في الطريق إلى سويسرا.

وأفادت الشرطة اليونانية أن الشبّان، الذين يُعتقد أنهم مواطنون سوريون، تظاهروا وكأنهم أعضاء فريق لكرة الطائرة وهم في طريقهم إلى زيوريخ لحضور بطولة رياضية.

وأضافت الشرطة أن “اللاعبين” العشرة كانوا يرتدون ملابس رياضية موحّدة ويحملون حقائب وكرات رياضية، وكان بحوزة كل “لاعب” منهم جواز سفر أوكراني يبدو أنّه مزوّر.

والجدير بالذكر أن اليونان تعدّ محطة لكثير من المهاجرين الذين يعتزمون الوصول إلى بلدان أوروبا الغربية بطريقة غير مشروعة، وتعاني مختلف الجزر اليونانية، بما في ذلك ليسبوس وكوس وساموس، من وجود أعدادٍ كبيرة نسبياً من اللاجئين الذين قدموا من تركيا بحراً بنيّة ألمانيا أوالسويد أوهولندا أو غيرها من بلدان اللجوء.

المصدر : يورونيوز