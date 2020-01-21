سوريا.. شاب يفجر قنبلة بنفسه وبحبيبته

المستقلة/ أقدم الشاب “حافظ نزار أبو فخر” من ريف السويداء في سوريا على تفجير قنبلة يدوية بنفسه وبفتاة طلب خطوبتها سابقاً ورفضته ‏عائلتها، مما أدى لمقتلهما سوياً، الإثنين‎ ‎.

وذكرت مواقع إخبارية سورية من داخل المحافظة أن شاباً يدعى “حافظ نزار أبو فخر” عمل على تفجير قنبلة بنفسه وبالفتاة ‏‏”حنان عبد الله أبو فخر” مما أدى لمصرعهما على الفور وذلك في قرية “كفر اللحف” بريف السويداء الغربي، ‏الاثنين 20/1/2020‏‎.‎

وأضافت المواقع أن حافظ يبلغ من العمر 23 عاماً بينما تبلغ حنان 22 عاماً وهي طالبة جامعية ” قسم الإرشاد ‏النفسي” وتشير الروايات الواردة من أهالي القرية إلى أن حافظ كان قد تقدم عدة مرات لعائلة حنان طالباً خطوبتها، لكن ‏تم رفضه‎.‎

وأشارت المواقع إلى أن الحادثة حصلت في أحد طرقات قرية “كفر اللحف” بعدما علم “حافظ” أن “حنان” ‏على وشك الخطوبة من شاب أخر، فأقدم على تفجير قنبلة يدوية كان يحملها بيده عندما شاهد الفتاة، فيما أكد مصدر طبي ‏أن وفاتهما حصلت إثر إصابتهما بشظايا متفرقة‎.‎