سوريا.. شاب يفجر قنبلة بنفسه وبحبيبته
المستقلة/ أقدم الشاب “حافظ نزار أبو فخر” من ريف السويداء في سوريا على تفجير قنبلة يدوية بنفسه وبفتاة طلب خطوبتها سابقاً ورفضته عائلتها، مما أدى لمقتلهما سوياً، الإثنين .
وذكرت مواقع إخبارية سورية من داخل المحافظة أن شاباً يدعى “حافظ نزار أبو فخر” عمل على تفجير قنبلة بنفسه وبالفتاة ”حنان عبد الله أبو فخر” مما أدى لمصرعهما على الفور وذلك في قرية “كفر اللحف” بريف السويداء الغربي، الاثنين 20/1/2020.
وأضافت المواقع أن حافظ يبلغ من العمر 23 عاماً بينما تبلغ حنان 22 عاماً وهي طالبة جامعية ” قسم الإرشاد النفسي” وتشير الروايات الواردة من أهالي القرية إلى أن حافظ كان قد تقدم عدة مرات لعائلة حنان طالباً خطوبتها، لكن تم رفضه.
وأشارت المواقع إلى أن الحادثة حصلت في أحد طرقات قرية “كفر اللحف” بعدما علم “حافظ” أن “حنان” على وشك الخطوبة من شاب أخر، فأقدم على تفجير قنبلة يدوية كان يحملها بيده عندما شاهد الفتاة، فيما أكد مصدر طبي أن وفاتهما حصلت إثر إصابتهما بشظايا متفرقة.
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