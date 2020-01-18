سوريا تودع كأس آسيا للشباب على يد أستراليا

المستقلة / حسام الدين جمال / ودع منتخب سوريا منافسات كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما، بالخسارة أمام أستراليا 0-1 في الدور ربع النهائي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، لجأ المنتخبان لوقت إضافي، وأحرز الحسن توريه هدف الفوز لأستراليا في الدقيقة 101.

وكان المنتخب السوري وصل إلى ربع النهائي في وصافة المجموعة الثانية، بعدما جمع 4 نقاط من 3 مباريات.

وفقد “نسور قاسيون” فرصة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة الآسيوية على بطاقات التأهل للأولمبياد.

ومن جانبه ضرب منتخب أستراليا موعدا مع الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والأردن، التي تقام يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.