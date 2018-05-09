“سوبر شي-Super She”.. جنة للجنس اللطيف فقط

(المستقلة)..قررت سيدة الأعمال “كريستنا روث”بيع شركتها “ماتيسيا للاستشارات”، والتي تدر عليها الملايين، وتشتري منتجع “سوبر شي-Super She” قبالة ساحل بحر البلطيق في فنلندا.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر” فإن “كريستينا روث” اشترت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 8.47 فدّان بالكامل في أيلول من العام الماضي لتحقق حلمها بإقامة “جنة” للجنس اللطيف فقط!

وقالت “روث” إن نساء الجزيرة هن مستقلات ماديًا وعاطفيًا ويسعين إلى إخراج أفضل ما لديهن من إمكانيات وطاقات إيجابية.

ويمتد موسم الترفيه لسيدات “سوبر شي” على مدى 12 أسبوعًا، بدءا من شهر حزيران، ومن الممكن أن تتسع الكبائن الأربعة بالجزيرة لـ 10 نساء بحد أقصى في أي وقت، وهذا يعني أن 120 من أصل 6000 سيدة من مؤسسة “سوبر شي” الحاليين في إمكانهن الاعتكاف في الجزيرة لمدة أسبوع واحد للموسم القادم.

وهناك ثلاث باقات لنيل فرصة التواجد على بقعة من الجزيرة، والتي تتراوح من 3500 دولار إلى 7250 دولار.

وتتكون الحزمة الأساسية البالغ سعرها 3500 دولار من حصول العضوة الواحدة على سريرين، بداخل غرفة مشتركة في مقصورة تتسع لأربعة أشخاص.

ويتم استثناء بعض الأمور من الباقات الثلاثة وهي تكلفة الطيران والطعام وجلسات التدليك وعلاجات الوجه وخدمة الاستقبال في المطار.

ويبدأ البرنامح الترفيهي للسيدات، منذ بداية نقلهن من مطار هلسنكي إلى جزيرة “سوبر شي”، ليمارسن رياضة التجذيف، وركوب الدراجات، والمشي لمسافات طويلة وتمارين اليوغا، بالإضافة علاجات الوجه التدليك، وحمامات الساونا الفنلندية مرة واحدة على الأقل بعد الظهر.