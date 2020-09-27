سواريز في اول مباراة له مع اتلتيكو مدريد يسجل هدفين ويصنع هدف بعد دخوله في اخر 20 دقيقة امام غرناطة

سواريز في اول مباراة له مع اتلتيكو مدريد يسجل هدفين ويصنع هدف بعد دخوله في اخر 20 دقيقة امام غرناطة

المستقلة/ – افتتح الأوروجوياني لويس سواريز، أحدث صفقات أتلتيكو مدريد، أهدافه مع الروخيبلانكوس في شباك غرناطة.

وحل غرناطة ضيفًا على أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لليجا.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول لسواريز بقميص أتلتيكو مدريد، بعد انتقاله من برشلونة، حيث دخل بديلًا في الدقيقة (70) بدلًا من دييجو كوستا.

وفي الدقيقة (72)، صنع هدفًا لزميله ماركوس يورنتي، قبل أن يرد له يورنتي الهدية في الدقيقة (85)، ليسجل سواريز الهدف الخامس لأتلتيكو.

كما سجل الأوروجوياني، الهدف الثاني له والسادس للروخيبلانكوس، في الدقيقة (90).

وانتقل سواريز للأتليتي هذا الصيف بعقد يمتد لمدة موسمين، مقابل 6 ملايين يورو كمتغيرات.