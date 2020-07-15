سواريز : برشلونة بحاجة إلى مهاجم صريح

المستقلة … أبدى الأوروجوياني لويس سواريز، نجم برشلونة، تفهمه لرغبة ناديه في التعاقد مع مهاجم جديد، رغم أنه المهاجم الأساسي للفريق منذ سنوات.

وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أتفهم أن برشلونة بحاجة إلى مهاجم صريح، وربما اثنين، طالما أن مهاجمه الأساسي تقدم في السن ويحتاج إلى بديل”.

وأضاف: “هناك الكثير من الحديث عن لاوتارو، فهو لاعب عظيم، قيل إن هناك أشخاصًا غير متحمسين لوجوده، ولكن بالعكس، نريد دائمًا أن نضم الأفضل”.

وأضاف: “أنا سعيد جدًا، لقد بقي عام واحد في عقدي مع سنة اختيارية أخرى، ولكن اعتمادًا على كيفية سير النادي، والوضع الذي يمر به، سأكون دائمًا هنا للمساعدة، ودون خلق أي مشاكل”.

وتابع: “أريد أن يتقدم النادي لمواصلة جلب اللاعبين الشباب الذين يثبتون أن برشلونة هو أفضل فريق في العالم”.

وأكد: “طالما أنني قادر على مساعدة الفريق، سأكون هنا، لقد واجهت لحظات صعبة للغاية، أعيش مع الانتقادات باستمرار، وهو ما يجعلني أقوى دائمًا، طالما أنهم يعطونني الفرصة والأرقام تدعمني”.

وأتم: “سأناضل دائمًا من أجل مكان، ولكن بشكل إيجابي للزملاء وللنادي، وهذا هو أهم شيء”.