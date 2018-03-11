سهير رمزي بدون أي غطاء للرأس

(المستقلة)..جمعت المذيعة بوسي شلبي صديقاتها ممن يحتفلن بعيد ميلادهن في هذا الشهر، تحت شعار مواليد “برج الحوت” في سهرة خاصة، لتنتشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن الحضور الممثلة سهير رمزي التي ظهرت في الصورة باللوك الجديد لها بشعرها.

في الفترة الأخيرة أصبحت سهير تظهر وجزء كبير من شعرها بلا حجاب، فترتدي قبعة وتظهر جزء من شعرها، لكن هذه المرة ظهر شعرها كاملا دون وضع أي غطاء عليه.

كانت بوسي شلبي احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد الممثلة سهير رمزي، وتلقت سهير انتقادات واسعة بسبب مظهرها.

يشار إلى أن سهير رمزي ردت من قبل على الانتقادات التي وُجهت لها، بسبب ظهورها دون حجاب كامل خلال العطلة الصيفية في آب/أغسطس الماضي، واعتقد الجميع أنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاما.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج “صح النوم” من تقديم محمد الغيطي، والمُذاع عبر قناة “LTC”، قالت سهير إنها دائما تقول عن نفسها إنها محتشمة وليست محجبة، موضحة أنها ترى الحجاب ليس مجرد غطاء للرأس مع ارتداء ملابس ضيقة، لأن هذا مفهوم خاطئ في رأيها، وأن كل ما تفعله هي أنها ترتدي ملابس محتشمة وتغطي شعرها بأي شيء، سواء بوشاح أو قبعة.