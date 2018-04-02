سناب شات يطلق إعلانا تلفزيونيا لاستهداف كبار السن بعد عزوف الشباب

(المستقلة) … فى محاولة لزيادة عدد مستخدميه واستهداف كبار السن بعد عزوف الكثير من الشباب عن استخدامه، أطلق تطبيق سناب شات أول حملة إعلانية تلفزيونية، خلال النسخة النهائية من مسابقات الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات NCAA فى نهاية هذا الأسبوع.

ويروج التطبيق لنفسه باعتباره نوع مختلف من الكاميرا، جنبا إلى جنب توضيح الطرق المختلفة التى يمكن أن تعززها قدرات الواقع المعزز (AR) لتحسين استخدام الكاميرا اليومية.

ويهدف الإعلان إلى جذب المواطنين فى أكثر من 25 بلدا مختلفا، ممن يقضون معظم وقتهم فى استخدام شبكات مثل فيس بوك وانستجرام وتويتر، إذ يحاول سناب شات تصنيف نفسه كمنصة اجتماعية بديلة تتيح أيضا استخدام “الفلاتر” للتحول إلى كائنات مختلفة.