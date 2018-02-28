سميرة سعيد تحطم الرقم القياسي في بيع تذاكر قفطانورتي

(المستقلة)..حطمت النجمة المغربية “سميرة سعيد” أرقام بيع تذاكر تظاهرة قفطانورتي في نسختها الرابعة، حيث تجاوز الطلب عدد التذاكر المعروضة للحفل الذي احتضنه أحد الفنادق الضخمة بمدينة طنجة، السبت الماضي.

وحسب المنظمين فإن الطلب فاق العرض، لأول مرة منذ قص شريط هذه التظاهرة، التي نظمت تحت شعار “الصحراء المغربية – القفطان والصحراء جذور وامتداد”، حيث استمر البحث عن التذاكر إلى حدود الساعة التاسعة مساء قبل أن يغادر عدد كبير من الجمهور محيط الفندق بعد أن فشلوا في حضور حفل فنانتهم المفضلة التي حضرت إلى عروس الشمال بعد 25 من الغياب.

وأطلت الديفا في كامل أناقتها وسط تصفيقات الحضور الذين تقدمهم عدد من نجوم الفن والإعلام بالمغرب ومصر، حيث حضر نجم الدراما المصرية الفنان “أحمد زاهر” رفقة زوجته، إلى جانب المصمم العالمي “هاني البحيري” وغيرهم، وبدأت النجمة المغربية فقرتها بأغنية “مازال”، قبل أن تؤدي أغنيتها الناجحة “ما حصلش حاجة” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

واختتمت الديفا مشاركتها بأغنيتها الحماسية “Allez المغاربة” التي أدتها رفقة فرقة رقص حرصت على ارتداء قميص المنتخب المغربي، لتختتم إطلالتها بتحية الجمهور والتعبير عن إعجابها بالتطور العمراني والجمالي الذي عرفته طنجة، متمنية حظا وافرا للمنتخبات العربية المشاركة بمونديال روسيا (المغرب، تونس، مصر والسعودية).

واستطاعت “سميرة سعيد” أن تثبت من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة، أنها فنانة المواقف الصعبة، حيث انتزعت تصفيقات الجمهور وتفاعله، في تظاهرة رصدت لها ميزانية ضخمة وافتقدت للاحترافية، خاصة من حيث التنظيم، لتكون الديفا نقطة ضوء التظاهرة التي تصر على تكرار نفس أخطاء الدورات السالفة.

يذكر أن النجمة المغربية، كانت قد قامت بزيارة إلى دار للأيتام بمدينة طنجة، حيث تبرعت بمبلغ مهم رفضت الكشف عنه، وأبدت سعادتها بذلك، قبل أن تزور مؤسسة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار دعمها المتواصل لهؤلاء سواء في المغرب أو في مصر.