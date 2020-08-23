(المستقلة)..كشفت الفنانة سميرة سعيد عن إطلالتها الجديدة بشعر طبيعي.

نشرت سميرة سعيد مجموعة من الصور ظهرت بشعر فاتح، وعلقت كاتبة: أتطلع دائماً معكم لغد أفضل.. وأهدأ..في زمن كاد الخوف ان يبدد أحلامنا.‎

آخر أعمال سميرة سعيد كانت أغنية هليلة من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوت هانى محروس.

من ناحية أخرى، تتعاون سميرة مع نفس فريق، بأغنية أخرى بعنوان إنسان آلى، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.