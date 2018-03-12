سمية الخشاب حامل من زوجها أحمد سعد

(المستقلة)… إنتشرت مؤخراً في الأوساط الفنية أخبار تتحدث عن حمل الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ من زوجها الفنان المصري ​أحمد سعد​.

وجاءت هذه الأخبار بعد إعتذار الخشاب عن المشاركة في أي عمل فني خلال شهر رمضان المقبل، مرجعةً السبب في ذلك إلى تلقيها عروض غير مناسبة لافتة إلى أنه من المستحيل أن تضيع كل النجاح الذي حققته بالمشاركة في أعمال لا تليق بإسمها ونجوميتها، مشيرة إلى أنها لا تفضل المشاركة في كل عام، وفق موقع “نورت”.

وبالتالي أشار الكثيرون أن الخشاب أرادت إبعاد فكرة حملها عن الأضواء من خلال كلامها هذا.

يذكر أن التعاون الفني الوحيد الذي جمع أحمد سعد وسمية كان أغنية “بالحلال يا معلم” ضمن أحداث مسلسل “الحلال”، والذي عُرض في رمضان الماضي، ولم يحقق النجاح المتوقع.

وتردد مؤخرًا أن هناك مشروع فيلم سينمائي سيجمعهما لأول مرة، وحتى الآن لم تتضح ملامحه.