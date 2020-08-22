سمية الخشاب تلفت الانظار برشاقتها

(المستقلة)..لفتت الفنانة سمية الخشاب الأنظار بخسارتها اللافتة في الوزن وحصولها على خصر منحوت، لتنهال عليها الأسئلة من الفتيات والسيدات في محاولة منهن لمعرفة سر رشاقتها مؤخراً.

وانخفض وزنها فبدت أكثر رشاقة، كما أن خصرها أصبح منحوتاً، مما دفع المتابعات بسؤالها عن سر رشاقتها.

وأجابت سمية الخشاب على إحدى المتابعات التي سألها هل خضعت لعملية جراحية لنحت الخصر؟ أم اتبعت طريقة ما ليصبح خصرها هكذا منحوتاً؟ وهنا ردت الفنانة المصرية بأنها تتبع رجيم مع المواظبة على تمارين الخصر.

وعن الرجيم المتبع الذي ساعدها على الخسارة الملحوظة في الوزن، قالت سمية الخشاب في ردودها على المتابعات، أنها أوقفت تناول اللحم مع شرب ماء كثير وأداء تمارين رياضية، كما أنها تتبع نظام الصيام المتقطع 16 ساعة يومياً مع شرب السوائل فقط.

زواج سمية الخشاب

من ناحية أخرى، خرجت شائعة عن زواج سمية الخشاب سراً، وذلك بعد ظهورها بدبلة في إحدى الصور، إلا أنها نفت ارتباطهما رسمياً هذه الفترة، مشيرة إلى أنها ترتدي الدبلة كخاتم.

هذه ليست المرة الأولى التي تخرج شائعة تخص زواج سمية الخشاب، فبعد طلاقها من الفنان أحمد سعد تردد أنها تزوجت في المغرب، إلا أنه تم نفي الأمر بالإشارة إلى أنها تتواجد هناك من أجل تكريمها في فعاليات مهرجان سينما الشاطئ في الهرهورة.

في سياق آخر، نفى أحمد سعد أن يكون قد تصالح مع زوجته السابقة سمية الخشاب، بعد أن دخلا المحاكم في قضايا متبادلة بينهما، مشيراً إلى أن ما تردد بأنهما تواصلا في شهر رمضان غير صحيح فهو لم يراها من قبل طلاقهما.

كما أكد أحمد سعد أنه أصبح في راحة نفسية كبيرة، رغم كل الأزمات التي مر بها في الماضي، إلا أنه تعلم من الصعاب وأصبحت علاقته بالله أفضل.

يذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب دخلا في مشاكل قضائية، بعد أن حصل على حكم قضائي بحبسها 3 سنوات بسبب إصدارها شيك بنكي بدون رصيد، فما كان منها إلا أن رفعت دعوى ضده لمطالبته بحقوقها المادية والشرعية.