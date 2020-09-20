سما المصرى تتغيب عن استئناف الحكم بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

المستقلة..نظرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بطلب الاستئناف الذي قدمته سامية احمد عطية ، المعروفة بـ” سما المصري” على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة عامين وتغريمها ٢٠٠ الف جنية في اتهامها بسب وقذف الاعلامية ريهام سعيد .

وأشارت المحكمة الى عدم احضار المتهمة من محبسها وقررت رفع الجلسة لإصدار القرار.

وكانت النيابة قد احالت سما المصري إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد،في شهر آب/أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة،

وقامت المتهمة بقذف “عن طريق تليفون المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها(ريهام سعيد)، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً في عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق(الواتساب)على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف امر الاحالة ان المصرى سبت عن طريق التليفون المجنى عليها ريهام سعيد، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة في العرض، بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب.

إضافة إلى أنها نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها ريهام سعيد، بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب على النحو المبين بالتحقيقات.