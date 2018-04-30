سماح أنور: علاقتي بـ”سمير صبري” مميزة بعيدا عن الحب والزواج!

(المستقلة)..كشفت الفنانة المصرية سماح أنور أنها تزوجت مرة واحدة فقط في حياتها من والد ابنها “أدهم” والذي توفي عندما كان عمر ابنها عامين، وقررت بعدها أن تعيش من أجل ابنها وتربيته.

وتحدثت انور عندما حلت ضيفة على برنامج “واحد من الناس” والذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو الليثي، عن العديد من الأمور من ضمنها عن حياتها الشخصية والعاطفية.

وعن علاقتها المميزة بالفنان المصري سمير صبري وشائعة زواجهما التي انتشرت في فترة من الفترات، قالت أنور أنها “تتمنى” لو أنها تزوجته إلا أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة.

واوضحت إن علاقتهما كانت مميزة للغاية، وأن ما يجمعهما ليس مجرد حب أو زواج، هو علاقة مميزة يجب أن يكون لها اسم آخر، وكشفت أن صبري يهتم بالجميع ويحتفل بجميع المناسبات بما فيها عيد ميلادها وعيد ميلاد ابنها أدهم.