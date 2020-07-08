سماء العاصمة الكورية تضاء بمئات الطائرات للوقاية من كورونا

(المستقلة).. حلقت 300 طائرة مسيرة فوق نهر هان في كوريا الجنوبية اثناء الليل لنشر نصائح للوقاية من فيروس كورونا في عرض ضوئي متزامن ظهرت خلاله صور لغسل اليدين وأشكال التباعد الاجتماعي.

وتم توجيه مجموعة كبيرة من الأضواء الدقيقة إلى السماء في تشكيل يشبه التشكيلات العسكرية قبل إعادة ترتيبها لتكون صورة قناع وجه أبيض ودوائر حمراء ترمز إلى الفيروس الذي أودى بحياة نحو 300 شخص في البلاد.

وخلال العرض الذي استغرق عشر دقائق ونظمته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ظهرت صور للعاملين الطبيين في ملابس واقية ورسائل دعم من بينها عبارة (شكرا على التحدي)، في إشارة لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الناس على التعبير عن امتنانهم للعاملين في القطاع الصحي.

وسجلت كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في آسيا 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء بينها 33 حالة قادمة من الخارج.