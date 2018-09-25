سلمى رشيد تتوج أفضل مطربة ضمن جائزة Iara Awards

(المستقلة).. توجت النجمة المغربية “سلمى رشيد”، بلقب أفضل مغنية، ضمن جوائر “iara awards” العالمية، التي وزعت، أول أمس السبت، بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان القائمون على الجائزة، قد أعلنوا عن تأهل “سلمى رشيد” إلى نهائي المسابقة، كفنانة مغربية وحيدة، لتنافس الجزائرية “سهيلة بن لشهب” و”ليرا” من جنوب إفريقيا، إلى جانب الإندونيسية “أنغون” والفليبينة “أنجلين كوينتو”، قبل أن تتوج باللقب كأفضل مطربة لسنة 2018 ضمن جائزة عالمية يحرص على حضورها الكثيرين.

وعقب هذا التتويج، عبرت النجمة المغربية في تصريح صحفي عن عميق سعادتها بإحرازها لقب هذه الجائزة العالمية، حيث قالت: “سعيدة بهذه الجائزة وسعيدة أكثر لأني مثلت بلدي المغرب ومثلت أيضا المرأة المغربية والعربية كفنانة.”

وكشفت خريجة برنامج آراب أيدول، عن انبهار الجمهور بإطلالتها بالقفطان المغربي الذي حرصت على ارتدائه خلال هذه المناسبة.

وقالت : “لا يمكن تصور حجم إعجاب الكثيرين بالقفطان المغربي، حيث طلب مني عدد مهم من الفنانين والموسيقيين والمهتمين بمجال الفن التقاط صور معي، أكرر أني فخورة بهذا اللقب الذي جاء بفضل دعم الجمهور لي ودعم الإعلام المغربي والعربي الدائم لسلمى رشيد وهذا شيء يدفعني إلى الاجتهاد أكثر لتقديم أعمال تليق بجمهوري الراقي.”