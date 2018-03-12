سلمى رشيد تتألق على كورنيش أبو ظبي وتروج لــ “آش جا يدير” في الإمارات

(المستقلة)..تألقت الفنانة “سلمى رشيد” في اليومين الماضيين، ضمن مشاركتها في النسخة الثالثة من “فعاليات المغرب في أبو ظبي”، والذي يتواصل إلى غاية الــ 19 من آذار/مارس الجاري، حيث قدمت حفلين على كورنيش أبو ظبي أمتعت خلالهما الحضور بباقة من أغانيها المغربية الناجحة.

وحرصت “سلمى” على تلبية طلب الجمهور الذي حضر بأعداد غفيرة، سواء من الجالية المغربية المقيمة في الإمارات أو من مختلف الجنسيات العربية والإماراتية، كما ظل ينتظر أداءها لأغنيتها الجديدة “آش جا يدير”، والتي حققت نجاحا كبيرا وسط الجمهور المغربي خاصة من عشاق الأغاني التراثية، حيث كانت “سلمى” قد مزجت فيها بين الإيقاعات الشعبية المغربية والأداء الطربي.

وإلى جانب “آش جا يدير” غنت خريجة “أراب أيدول” أغانيها الناجحة منها: “المغربي” و”فورفي”، إضافة إلى الأغنية الوطنية الشهيرة “العيون عينيا” التي تتغنى بالصحراء المغربية كما أدت أغنية “صوت الحسن ينادي” التي شاركتها في أدائها “سعيدة شرف” و”أسماء لمنور.”

هذا، واستثمرت “سلمى رشيد” تواجدها بدولة الإمارات لتقوم بالترويج لجديدها الفني، حيث تحل، اليوم، ضيفة على العديد من البرامج التلفزيونية منها: قناة أبو ظبي، إم بي سي والعربية إضافة إلى قناة الحرة الأمريكية.