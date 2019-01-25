سلمى حايك تهنئ نادين لبكي على الترشيح للأوسكار

(المستقلة)..هنأت الممثلة المكسيكية، سلمى حايك ، المخرجة اللبنانية، نادين لبكي ، على الترشيح لجائزة الأوسكار .

وكتبت حايك التي تنحدر من أصول لبنانية لنادين لبكي، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “أنت تعلمين أنني من المعجبين بأعمالك الفنية على الدوام، وأنا سعيدة للغاية من حصولك أخيرا على تقدير عالمي لفيلمك المذهل”.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الثلاثاء، عن ضم فيلم نادين لبكي “كفر ناحوم” في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وشاركت نادين لبكي، متابعيها على موقع “فيسبوك”، فيديو للحظة إعلان الأكاديمية عن ترشيحها لجائزة الأوسكار.

و”كفر ناحوم ” من إنتاج 2018، ومن إخراج نادين لبكي، وتم اختياره للتنافس على جائزة “السعفة الذهبية” في مهرجان “كان” السينمائي في عام 2018، ولكنه فاز بجائزة لجنة التحكيم.

ويروي الفيلم قصة “زين”، وهو صبي لبناني يقاضي والديه بسبب “جريمة” إهدائه الحياة، بسبب ظروفه القاضية، وإهمالهما له.

ويتتبع الفيلم حياة “زين” في الشوارع، مرورا بأن يكون “شخص بالغ” يبلغ من العمر 12 عاما، يهرب من والديه المهملين، ويتمكن من العيش في الشوارع بدهائه، ثم يعتني باللاجئين الإثيوبيين “رحيل” وابنها الصغير “يونس”، حتى يتم القبض عليه في جريمة، ويسعى لتبرئة نفسه في المحكمة.

يذكر أن هذه هي ثاني مرة يرشح فيها لبنان لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي للعام الثاني على التوالي، بعد فيلم “قضية رقم 23” في عام 2018، من بطولة عادل كرم، وكامل الباشا، ومن إخراج زياد دويري.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 على مسرح “دولبي” في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 24 شباط \ فبراير.