سلمان الجميلي يناقش حجم التبادل التجاري مع السعودية وتطوير المنافذ الحدودية

(المستقلة) … ناقش وزير التخطيط / وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية وزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية.

وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ، ان “الجميلي ترأس الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق العراقي – السعودي، بحضور اعضاء المجلس ورؤساء اللجان التخصصية وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول الاعمال”.

واضاف البيان، ان المجلس “بحث استخلاص النتائج من الزيارات المتبادلة بين العراق والسعودية على اعلى المستويات وما تمخضت عنه تلك الزيارات من نتائج ايجابية لاسيما في مجال تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن مناقشة الافاق الاستثمارية المتاحة في العراق وما توفره من فرص مهمة للشركات السعودية التي يمكنها ان تساهم في عمليات اعادة الاعمار وتحقيق التنمية في العراق”.

واكد الجميلي، بحسب البيان ان “المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين وهناك الكثير من الخطوات المهمة التي سيتم اتخاذها من حكومتي البلدين”، موضحا ان “الاشقاء السعوديين ابدوا رغبة كبيرة في دعم العراق في عمليات الاعمار وتحقيق الاستثمار.