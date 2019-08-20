سلطة الطيران المدني تمنع قناة السومرية من دخول مطار بغداد الدولي

(المستقلة).. قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان سلطة الطيران المدني وادارة تاكسي بغداد منعت، اليوم الثلاثاء، كادر قناة السومرية من دخول ساحة عباس بن فرناس لاداء واجبه في التغطية الاعلامية.

ونقلت الجمعية عن مراسل قناة السومرية هشام وسيم قوله “إنه و المصور حيدر ابراهيم توجها صباح اليوم، الى ساحة عباس بن فرناس ومطار بغداد الدولي لغرض التغطية الاعلامية حول نشاطات المطار واجراءاته الجديدة”، وتابع قائلا، إن اشخاصا من سلطة الطيران المدني وشخص اخر من ادارة تاكسي بغداد منع الكادر من دخول ساحة عباس بن فرناس لاداء واجبهم في التغطية الاعلامية، رغم استحصال الموافقات المسبقة قبل التصوير.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تكرار حالات المنع المخالفة للدستور والقوانين العراقية التي يتعرض لها الاعلاميين من قبل المؤسسات كافة، مطالبة ادارة سلطة الطيران المدني و ادارة المطار ببيان موقفها من حادثة المنع والحد منها.