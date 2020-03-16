سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات الجوية لمدة اسبوع

( المستقلة) …اعلنت سلطة الطيران المدني، الاثنين، تعلق الرحلات الجوية في البلاد طيلة فترة حظر التجوال.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن سلطة الطيران المدني، قولها إنه “سيتم تعليق الرحلات الجوية في البلاد من يوم 17 ولغاية 24 اذار الجاري”.

وأضافت أن “قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع المطارات المحلية في البلاد”، مؤكدة أنه “يستثنى من قرار تعليق الرحلات الطائرات العابرة للاجواء العراقية”.

وقررت خلية الازمة، امس الاحد، فرض حظر للتجوال الساعة الحادية عشر مساء يوم غد الثلاثاء لغاية يوم 24 من الشهر الجاري. ( النهاية)