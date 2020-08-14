سلطة الطيران العراقي تلزم المسافرين بإجراء بعد ارتفاع إصابات كورونا

(المستقلة)… الزمت سلطة الطيران المدني، الجمعة، إجراء فحص PCR على المسافرين المغادرين والقادمين إلى العراق قبل 48 ساعة من موعد الرحلة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بجائحة كورونا.

وذكر مدير الإعلام في سلطة الطيران المدني جهاد الدراجي لوسائل اعلام حكومية إن “سلطة الطيران اشترطت على المسافرين المغادرين والقادمين إلى العراق، إجراء فحص PCR قبل 48 ساعة من موعد الرحلة للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف، أن “سلطة الطيران المدني اشترطت عند بداية أزمة كورونا إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين المغادرين والقادمين، لكنها عدلت ذلك واقتصر على القادمين فقط” ، مشيرا إلى أنه “بناء على توجيهات وزارة الصحة والبيئة واللجنة العليا للسلامة الوطنية، ألزمت إجراء الفحوصات على المسافرين المغادرين والقادمين بسبب ارتفاع أعداد الإصابات”.

وأكد الدراجي، أنه “تم بالأمس اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في الإمارات العربية لمسافر عراقي وتمت إعادته”.

وتابع، أن “المسافرين الذين قطعوا تذاكر السفر، ولم يتبق سوى 24 ساعة على موعد سفرهم، فإن بإمكانهم مراجعة المراكز الطبية التي تستقبل المراجعين على مدى الأربع وعشرين ساعة من أجل إجراء فحص كورونا”، لافتا إلى أن “هذا القرار لا يشمل الرحلات الداخلية بين بغداد وأربيل والسليمانية”.

وبين مدير الإعلام في سلطة الطيران المدني، أنه “لا يوجد إقبال كبير على السفر في الوقت الحاضر، وأن معظم المسافرين هم من أصحاب الاحتياجات الضرورية أو المرضى المضطرين للسفر”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفيه وثقت اعلى رقم من الاصابات منذ تفشي الوباء وبواقع 4013، في مقابل 2921 حالة شفاء، و68 من الوفيات. (النهاية)