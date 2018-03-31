سلطة الاحتلال تهدد الفلسطينيين بالمزيد من العنف

(المستقلة)..أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنها ستوسع ردها بالمزيد من العنف والبطش ضد مظاهرات الفلسطينيين المطالبة بالحقوق المشروعة

ورغم منسوب الارهاب المرتفع الذي استخدمه جيش الاحتلال واسفر عن سقوط 16 شهيدا واصابة 1500 بجروح الا ان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد رونين مانيليس اعتبر إن الجيش عمل حتى الآن على تقييد رده على أولئك الذين يحاولون اختراق الحدود، لكن “إذا استمرت الهجمات فإن إسرائيل ستلاحق “المسلحين” في مناطق أخرى أيضا”.

وكان آلاف الفلسطينيين قد تظاهروا عند حدود قطاع غزة وإسرائيل الجمعة بمناسبة ما “يوم الأرض” وهي مناسبة لرفض القرارات الاميركية والاسرائيلية بفرض الامر الواقع والتجاوز عن الحقوق الفلسطينية المشروعة وعن القرارات الاممية

وادعى المتحدث باسم الجيش بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس إن جميع من قتلوا تورطوا في العنف على الرغم من بعض الفيديوهات المنتشرة والتي تفضح استهداف جنود الاحتلال للمتظاهرين العزل في منطقة الظهر

وكانت الولايات المتحدة الداعم الرئيس للارهاب الاسرائيلي قد افشلت جلسة اممية لادانة البطش الاحتلالي يوم امس الجمعة