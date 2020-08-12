سلطات كردستان تحتجز جميع العاملين في قناة “NRT” بدهوك 

(المستقلة)..داهمت القوات الامنية في دهوك مكتب قناة “NRT” واعتقلت جميع العاملين فيه، بعد فترة وجيزة على احتجاز فريق القناة المكلف بتغطية تظاهرات انطلقت نهار اليوم الاربعاء في دهوك احتجاجا على تردي الوضع المعاشي والخدمي.

مدير مكتب القناة في بغداد اوميد محمد افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن احتجاز مراسلهم (بريار حجي) والمصور (عبدالوهاب بنيامين) من قوات الاسايش اثناء تغطيتهم للتظاهرة.

وقال محمد داهمت قوة اخرى مقر مكتب القناة واحتجزت مدير مكتبهم (بيوار حلمي نور الدين) وجميع الزملاء العاملين فيه دون اي ذكر للأسباب، وهم كل من المونتير ريوار علي صالح، وموظف الاستعلامات احمد عدنان خالد، وسائق الخدمة شريف محمد سليم.

وأشار الى ان عديد المحتجزين لدى السلطات هو ستة صحفيين، جميعهم جرى اعتقالهم دون مذكرات قبض، واطلق سراحهم لاحقا.

وطالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق سلطات الاقليم بالكف عن التضييق على الصحفيين، مؤكدة ان ذلك انتهاكا صارخا للدستور، ومخالفة صريحة للمعاهدات الدولية التي وقعتها سلطات الاقليم وألزمت بها نفسها.

كما طالبت الحكومة الاتحادية للتدخل من اجل ايقاف سلسلة الانتهاكات التي تطال الصحفيين في الاقليم على يد السلطات هناك، لا سيما وان حالات الاحتجاز جرت دون مذكرة اعتقال.