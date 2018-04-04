سلة البارالمبية تعسكر في إيران استعداداً لغرب آسيا

(المستقلة)..اعلن رئيس اتحاد كرة السلة على الكراسي السيد خالد رشك عن اقامة معسكر خارجي في العاصمة الايرانية طهران للمدة من 3 لغاية 12 من نيسان, وذلك استعدادا لبطولة غرب اسيا المؤهلة للدورة الاسيوية في جاكارتا.

وقال رئيس الاتحاد ان هذا المعسكر هو الاول لهم مع المدرب الإيراني عباس خاكي الذي تم التعاقد معه مؤخراً لتولي مهمة قيادة المنتخب السلوي حتى موعد الدورة الآسيوية المقامة في اندونيسيا شهر تشرين الاول القادم.

وأضاف رشك الذي يشغل منصب النائب الاول في اللجنة البارالمبية ان المعسكر الخارجي سيتضمنه منهاجا خاصا لبطولة غرب اسيا التي خطفنا لقبها في الموسم الماضي ولتعزيز مركزنا بين الدول المشاركة سنسعى للحفاظ على اللقب ,

ومن المقرر إقامة مباريات ودية مع الفرق الايرانية خلال الوحدات التدريبية للمعسكر للوصول بلاعبينا الى مستوى الجاهزية لخوض منافسات البطولة التي ستنطلق يوم 22 نيسان ولمدة ثمانية ايام بمشاركة سبعة فرق هي العراق, الكويت, السعودية, الإمارات, فلسطين, البحرين بالإضافة الى الدولة المضيفة.

يذكر ان الوفد العراقي يترأسه نائب رئيس الاتحاد عبد الكريم باقر والمدرب الإيراني عباس خاكي والمساعد كاظم هليل والمترجم محمد صالح واللاعبون رعد جاسم, علاء الستار, ثامر مجيد, اياد قاسم, أحمد ناصر, ليث هاشم وضياء حسين, عيسى رزاق, علاء علك, محمد كاظم, حيدر فيصل, سيف يوسف بالإضافة الى معالج الفريق حكيم عاجل.