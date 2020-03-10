سلامة 24 ملامسا للمصاب بفيروس كورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكدت دائرة صحة ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، سلامة 24 ملامسا للمصاب بفيروس كورونا من قضاء الشطرة شمالي المحافظة .

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج التحليلات المختبرية للعينات التي ارسلت الى المختبر المركزي في العاصمة بغداد ، اكدت سلامة 24 شخصا من الملامسين للمصاب بالفيروس “.

وكانت صحة ذي قار قد ارسلت عينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد لجميع الملامسين للمصاب بالفيروس للتاكد من سلامتهم من الاصابة .