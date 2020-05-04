سلامة الكوادر الطبية والصيادلة والخدمية في كربلاء من كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. اعلن مسؤول شعبة الأمراض الانتقالية بمدينة الإمام الحسين ع الطبية  الدكتورة ذكرى المطيري  ، مساء الاثنين ، عن سلامة الملاكات الطبية والصحية والتمريضية العاملة في ردهتي الحياة الأولى والثانية  وخلوهم من فايروس كورونا المستجد .

وقالت المطيري في تصريح لــــ ( المستقلة ) ضمن توجيهات مدير عام الصحة  ، تم “إجراء الفحوصات المختبرية على جميع العاملين في ردهة الحياة الاولى والثانية ،   من الكوادر الطبية والصيادلة والتمريضية  والخدمية “.

وأوضحت أخذت  “مسحات الانف والفم والبلعوم وكذلك مصل الدم  وتم ارسالها الى بغداد لغرض فحصها على جهاز (   p c r) والنتائج وردت جميعها سالبة  وخلوها من الاصابة بفايروس كورونا  ،  مما يدل على التزام جميع العاملين بهذه الشعبة بالخطة الصحية فيما بينهم “.

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