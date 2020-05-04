سلامة الكوادر الطبية والصيادلة والخدمية في كربلاء من كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. اعلن مسؤول شعبة الأمراض الانتقالية بمدينة الإمام الحسين ع الطبية الدكتورة ذكرى المطيري ، مساء الاثنين ، عن سلامة الملاكات الطبية والصحية والتمريضية العاملة في ردهتي الحياة الأولى والثانية وخلوهم من فايروس كورونا المستجد .

وقالت المطيري في تصريح لــــ ( المستقلة ) ضمن توجيهات مدير عام الصحة ، تم “إجراء الفحوصات المختبرية على جميع العاملين في ردهة الحياة الاولى والثانية ، من الكوادر الطبية والصيادلة والتمريضية والخدمية “.

وأوضحت أخذت “مسحات الانف والفم والبلعوم وكذلك مصل الدم وتم ارسالها الى بغداد لغرض فحصها على جهاز ( p c r) والنتائج وردت جميعها سالبة وخلوها من الاصابة بفايروس كورونا ، مما يدل على التزام جميع العاملين بهذه الشعبة بالخطة الصحية فيما بينهم “.