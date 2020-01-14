سلاف فواخرجي: بقف مع إبن بلدي ولو نانسي عجرم وزوجها مذنبين رح ياخدوا جزاءهم

المستقلة / منى شعلان/ علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ، على قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسي، على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، بعدما حاول القتيل إقتحام فيلا الفنانة اللبنانية.

وكتبت سلاف ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، قائلة : “القانون هو الفيصل، وفي ظالم وفي مظلوم، وفي عدالة على الأرض ولو بنسب قليلة، وفي عدالة بالسماء أكبر من كل النسب، كل الناس بتطلب رأي أو موقف من الفنان، والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكي أكيد، بس لما بتكون الامور لسا ما أكتملت صورتها، ولما بتكون بإيدين القضاء”.

وتابعت :”نحنا مافينا نبت أو نعطي أحكام وقرارات ولابيجوز نتدخل لانو الحقيقة بعدها ما وضحت والقضية شائكة جدا، ولكل الناس اللي عم تطالبني بابداء الرأي بالقضية وكأنو قراري هو الحكم، أو لمجرد إثبات موقف أواللحاق بسبق السوشيال ميديا (والقصة مو هيك وأكبر من هيك ): أنا بوقف جنب الإنسان المظلوم بغض النظر عن جنسيته، ماحدا بيقبل بالظلم لا الو ولا لغيره، وصحيح السوري انظلم من اخوته كتير، بس التعميم غلط، وبكل بلد في صالح وفي طالح”.

وأضافت :”الجنسية مثل الاسم مالو علاقة فيها البني اَدم بتخلق معه، والعنصريين وين ماكانوا هم ناس مريضين، وبوقف أكيد مع ابن بلدي بالحق ولو كان بآخر ماعمر الله، وكل نقطة دم منه هي من دمي، ولو نانسي ودكتور فادي مذنبين أكيد رح ياخدوا جزاءهم”.

وإستطردت :”بس الموضوع أكبر مننا ومن تقييمنا، وماحدا قدر يعرفه، لحد هلأ عالقليلة، والأكيد كمان انو هنن مو مجرمين بالأصل ولا ساديين، بس في شي صار غلط وغير مقبول، وأكيد هنن عيلة منيحة ماسمعنا عنهم كلام سيء بيوم من الأيام، وعندهم عيلة وبنات، والفيديوهات اللي عم تنزل والاغاني والشماتة مابتليق بإنسان تعرض لمصيبة بكل معنى الكلمة ولا بفنان بيوم من الايام قدم سعادة للناس”.

وأضافت : “مانو إله طبعا، وبيغلط وممكن يكون يتحول لمجرم بلحظة ما، بس مو باللحظة اللي وقع فيها نكون نحنا مجرمين، الله يرحم ابن بلدي ويصبر اهله وعيلته وولادو ، وولادو متل ولادي وولادنا كلنا. وان شاءالله بيرجع حقه كإنسان وبيفك الظلم عنه، واللي صار معه حفر بقلوبنا ألم ووجع مابيخلصوا”.

وإستكملت:“والرب وحده اللي بيقتص من الظالم عاجلا أو اَجلا، اتركوا مناصب المحامين والقضاة وبعدوا عن كونكم أوصياء عالمجتمع، وكل واحد فينا عندو مية مشكلة ومية عيب، وكلنا معرضين بلحظة ما نكون مظلومين أو ظالمين، وأكيد في شي ماحدا بيعرفه صار، واللي صار أكبر من فن وشهرة”.

وإختتمت سلاف قائلة : “عنا ثقة بالقضاء اللبناني وعنا ثقة بالمحامين السوريين المهمين اللي استلموا القضية وبكل المحامين العرب اللي اتطوعوا لكشف الحقيقة وتضامنوا مع #محمد_الموسى والهم كل الاحترام والتقدير، وعنا ثقة قبل كل شي بالله العادل والرحمن والرحيم، وخلوا البشر بحالهم ولايكونوا سلعة نسوقلها”.