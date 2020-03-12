سكان ووهان يرقصون فرحاً بانتصارهم على كورونا (صور)

(المستقلة)..انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لسكان ووهان وهم يرقصون من الفرح بسبب انحسار أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في الصين بعد أسابيع من الحجر الصحي.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن في وقت سابق أنه “تمت السيطرة عملياً” على تفشي فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره.

كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البلاد تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم اللجنة مي فنغ إن البلاد بدأت الخروج من ذروة الفيروس، مع تسجيل أعداد أقل من الإصابات عن السابق.