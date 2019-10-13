سكالوني يحدد موعد عودة ميسي إلى صفوف المنتخب الارجنتين

(المستقلة) … أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، عن تشكيلة فريق بلاده لودية الإكوادور اليوم الأحد، كما أكد على عودة ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية السبت: “ميسي لم ينضم إلى المنتخب بسبب عقوبة الإيقاف، أما أغويرو فكان يعاني من مشكلة ولم يتدرب بنسبة 100% مع فريقه، لذلك فضلنا عدم انضمامه لكنه سينضم رفقة ليو إلى صفوف المنتخب في فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر.

'Messi is not here due to suspension,' but will be back with us next month: Argentine coach Lionel Scaloni

https://t.co/EtZoEcxTQE — News Summed Up (@newssummeduphq) October 13, 2019

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” في يوليو الماضي، قد أصدر قرارا بإيقاف ميسي لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب وداع منتخب بلاده لبطولة كوبا أمريكا من دور نصف نهائي أمام البرازيل.

وأعلن سكالوني عن تشكيلة التانغو لمواجهة الإكوادور وديا إذ ستضم كل من: مارشيسن، فويث، كانيمان، بيزيلا، أكونيا، باريديس، نيكولاس غونزاليس، دي باول، أوكامبوس، ألاريو ولاوتارو مارتينيز”.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيل في التوقف الدولي المقبل خلال شهر نوفمبر القادم.