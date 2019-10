سكالوني يحدد موعد عودة ميسي إلى صفوف المنتخب الارجنتين

(المستقلة) … أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، عن تشكيلة فريق بلاده لودية الإكوادور اليوم الأحد، كما أكد على عودة ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية السبت: “ميسي لم ينضم إلى المنتخب بسبب عقوبة الإيقاف، أما أغويرو فكان يعاني من مشكلة ولم يتدرب بنسبة 100% مع فريقه، لذلك فضلنا عدم انضمامه لكنه سينضم رفقة ليو إلى صفوف المنتخب في فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر.

'Messi is not here due to suspension,' but will be back with us next month: Argentine coach Lionel Scaloni

