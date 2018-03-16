سقوط طائرة عسكرية أميركية وعلى متنها جنود غرب العراق

(المستقلة)… أعلن الجيش الأميركي عن سقوط طائرة عسكرية أميركية وعلى متنها جنود في غرب العراق.

وأضاف بيان “تتعامل فرق الإنقاذ مع الموقع الذي سقطت فيه الطائرة في الوقت الحالي” مشيرا إلى أنه لا توجد تفاصيل أخرى حتى الآن.

ووفقا لما ذكره مسؤول أميركي استنادا إلى تقارير أولية، فإن من المعتقد أن الطائرة هليكوبتر من طراز إتش.إتش-60 وسقطت قرب القائم في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية.

وقال المسؤول لرويترز، إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص وإن من”المرجح” أن يكون قد سقط قتلى.

وقال رئيس بلدية القائم أحمد المحلاوي إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص.

ولم يتوفر المزيد من التفاصيل عن الحادث لكن القيادة المركزية قالت، إن تحقيقا سيجرى لتحديد سبب سقوط الطائرة.

من جهته ذكر مركز الاعلام الامني العراقي، “سقوط طائرة تعود للتحالف الدولي التي كانت تقدم اسنادا لقواتنا في منطقة القائم واسفر عن مقتل عدد من طاقمها وقد قامت الفرقة الثامنة من الجيش العراقي بالاخلاء”.

واضاف ان “المعلومات الاولية تشير الى ان سقوطها جاء نتيجة خلل فني وما زال التحقيق جاريا”. (النهاية)