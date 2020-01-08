سقوط طائرة تقل 180 راكبا بالقرب من مطار “الخوميني” الدولي في طهران

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المستقلة / سقوط طائرة ركاب أوكرانية تقل 180 راكبا بالقرب من مطار “الخوميني” الدولي في طهران، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

يتبع……

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