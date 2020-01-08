سقوط طائرة تقل 180 راكبا بالقرب من مطار “الخوميني” الدولي في طهران

سقوط طائرة تقل 180 راكبا بالقرب من مطار “الخوميني” الدولي في طهران

المستقلة / سقوط طائرة ركاب أوكرانية تقل 180 راكبا بالقرب من مطار “الخوميني” الدولي في طهران، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

يتبع……