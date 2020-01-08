سقوط طائرة تقل 180 راكبا بالقرب من مطار “الخوميني” الدولي في طهران في يناير 8, 2020 اخبار عاجلة شارك الخبر المستقلة / سقوط طائرة ركاب أوكرانية تقل 180 راكبا بالقرب من مطار “الخوميني” الدولي في طهران، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية. يتبع…… إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار التلفزيون الايراني : مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة اخر الاخبار إيران: انهينا من الرد ولا نريد التصعيد اكثر اخر الاخبار الحرس الثوري: أوقعنا أضرارا كبيرة في (عين الأسد) اخر الاخبار CNN: أميركا كان لديها تحذير مبكر من الهجوم التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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