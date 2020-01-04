سقوط صواريخ وهاونات داخل المنطقة الخضراء وقاعدة بلد الجوية

(المستقلة)… سقط عدد من الصواريخ مساء اليوم السبت في المنطقة الخضراء في بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية، كما سقط صاروخ خارج هذه المنطقة ، في الوقت الذي استهدفت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بصاروخ ثالث.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ان احد الصواريخ سقط في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء،والآخر في منطقة الجادرية ببغداد، بالإضافة لصاروخ ثالث سقط في محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وأدى سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء إلى دوي انفجارين قويين، إلا أنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات.

وأكد مصدر امني لـ(المستقلة) اليوم أن الصاروخ الثاني سقط بالقرب من فندق “بابل” في الجهة المقابلة للسفارة الأميركية.أما الصاروخ الثالث فقد تسبب بإصابة 3 مدنيين.

من جهتها، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء عن وقوع 5 مصابين بسقوط قذيفة “هاون” على حي الجادرية في بغداد.

في سياق متصل، سقطت 3 قذائف من نوع “هاون” على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أميركية جنوبي محافظة صلاح الدين، مما أدى لإصابة 3 جنود، حسب ما أكدته قيادة القاعدة.

يذكر ان فصائل من الحشد الشعبي قد توعدت بمهاجمة القوات الامريكية في العراق بعد اغتيال احد ابرز قياداتها ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي بواسطة طائرات امريكية مسيرة اثناء رفقته لقائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني.

يذكر أن السفارة الأميركية ببغداد تعرضت، الثلاثاء الماضي، إلى هجوم من قبل أنصار فصائل عراقية منضوية ضمن الحشد الشعبي ، والتي فقدت أكثر من 20 عنصراً في ضربات أميركية، الأحد الماضي، على قواعد له في مدينة القائم على اللحدود السورية. كما أقدم المحتجون على إحراق إحدى بوابات السفارة، وتكسير مرتكز أمني وكاميرات مراقبة.

والأربعاء، قامت قوات من مشاة البحرية الأميركية “المارينز” بعملية إنزال داخل السفارة. ولاحقاً أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن البنتاغون سيرسل “فوراً حوالي 750 جندياً إضافياً إلى الشرق الأوسط، “رداً على الأحداث الأخيرة في العراق”.

من جهتهم، أكد مسؤولو دفاع أميركيون، الجمعة، توجه ما يربو على 3000 جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط غداة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال المسؤولون إن القوات سترسل من الفرقة 82 المحمولة جوا كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأميركية في المنطقة.