سقوط صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء

اعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تابعته المستقلة ، اليوم الجمعة، ان ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت قبل قليل في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، مؤكدة ان انطلاق الصواريخ كان من منطقة البيجية غربي العاصمة.

يشار الى ان خلية الإعلام الأمني، اعلنت في وقت سابق ، سقوط صاروخ كاتيوشا في منطقة الجادرية ببغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان صاروخا نوع كاتيوشا سقط في منطقة الجادرية ببغداد، دون خسائر تذكر.

واضافت، ان انطلاق الصاروخ كان من طريق سريع الدورة.

المصدر : وكالة الانباء العراقية (واع)