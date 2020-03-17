سقوط صاروخين كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخظراء

( المستقلة) …افاد مصدر امني بأن صاروخين سقطا ضمن مقتربات منطقة الجادرية وسط بغداد، مبينا ان ذلك ادى الى اصابة شخصين.

وقال المصدر في تصريح لل( المستقلة) اليوم الثلاثاء ان “صاروخين سقطا مساء اليوم ضمن مقتربات منطقة الجادرية وسط بغداد”، مبينا ان “احدها سقط على عمارة سكنية بالقرب من هيئة الحج والعمرة ضمن المنطقة ما ادى الى اصابة شخصين والحاق اضرار مادية”.

واضاف المصدر ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.( النهاية)