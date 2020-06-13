سقوط صاروخين على معسكر التاجي قرب بغداد

( المستقلة)… أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط صاروخين على معسكر التاجي قرب العاصمة العراقية بغداد، دون خسائر تذكر.

وقالت الخلية في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم السبت إن “صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي، دون خسائر تذكر.

وأضافت أن الصاروخين انطلقا من مكان قرب منشأة نصر شمالي بغداد.

وتضم القاعدة الواقعة شمال بغداد، جنوداً أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي.

وكان الجنود الأمريكيون في القواعد العسكرية العراقية والسفارة الأمريكية ببغداد في مرمى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأشهر الماضية.( النهاية)