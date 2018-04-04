سقطت من الطابق 14 بعد علاقة حميمية مع زوجين

(المستقلة)..ذكرت تقارير إعلامية بأن عارضة أزياء من بلجيكا قفزت من الطابق الـ14 من أحد الفنادق الواقعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلًا عن مصادر أمنية، فإن عارضة الأزياء وتدعى “إيفانا سميت” (18 عامًا) أقبلت على الانتحار بعد أن مارست الرذية مع زوجين من أمريكا.

وبحسب المصادر، فإن رجل الأعمال الأمريكي ويدعى “اليكس جونسون” (44 عامًا) وزوجته “لونا ألماز” (31 عامًا) بممارسة العلاقة الحميمية مع عارضة الأزياء قبل أن ترمي بنفسها من الطابق الرابع عشر لتلاقي حتفها مباشرةَ.

وجاء في التفاصيل أن الزوجين التقيا العارضة في أحد الملاهي الليلية في ماليزيا وقضيا بعض الوقت معا ثم توجهوا إلى الشقة الخاصة بالزوجين وقاما بممارسة الجنس ثم الخلود إلى النوم ليستفيقا ويريان ثياب العارضة في المكان ولا أثر لها فاعتقدا أنها خرجت من الفندق.

ويضيف الزوجان أن الشرطة عثرت على جثتها عارية وبعد فحص الدم الذي أجري للضحية تبين أنها سقطت جراء جرعة زائدة من الهيروين وتم تبرئة الزوجين.

قال الزوج “جونسون” للصحيفة: “تعتبر هذه القضية درسًا لكل من تسول له نفسه اتهام الآخرين ونشر الأخبار المزيفة عن الناس والتي من الممكن أن تدمر حياتهم نهائيًا”.

وأضاف: “لم نكن نرغب أبدًا في نشر تفاصيل علاقتنا بالعارضة، لكنا أجبرنا على ذلك لأن حياتنا كانت مهددة ولم يكن لدينا خيار آخر”.

في حين قالت الزوجة “لونا”: “عندما أفكر بموتها ترتعش يداي، أشعر بألم في قلبي، أشعر بالحزن الشديد، إنه أمر فظيع”.