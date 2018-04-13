سفير مصر في بلجراد يستقبل المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

التقى السفير عمرو الجويلى سفير مصر في بلجراد قيادات المشيخة الإسلامية الصربية المكونة من كل من رئيس العلماء “سعيد ناسوفيتش” ومفتي صربيا “عبد الله نعمان” ومفتي بلجراد “مصطفى يوسف اسباهيتش” بمقر المشيخة. وعبرت قيادات المشيخة الإسلامية في صربيا عن اعتزازهم بدور الأزهر الشريف باعتباره منارة الإسلام في العالم، مبرزين أن عام 2018 يواكب الاحتفال بالذكرى الـ150 للاعتراف بالإسلام كديانة رسمية في صربيا بدءاً بحفل رسمى في 19 أبريل بمقر البرلمان الصربي، ثم مؤتمر موسع في منتصف شهر سبتمبر.

من جانبه، عرض السفير عمرو الجويلى لمنح الدراسية المقدمة من مصر للدراسة في جامعة الأزهر ومعاهدها وكذلك البرامج التدريبية للائمة والوعاظ، وقيام وزارة الأوقاف بإيفاد مقرئين خلال رمضان القادم. وأضاف أنه تم بحث برامج التعاون مع خريجي الأزهر الشريف من الطلبة الصرب بهدف استمرار الروابط بين الخريجين والأزهر الشريف.

وفى نشاط متصل، استقبل “الجويلى” بمقر السفارة وفد من مدرسة القرآن الكريم بالجماعة الإسلامية في نوفى بازار بصربيا برئاسة “عرفان ماليتش”، الذى عبر عن امتنانه للدعوة التي تلقاها المركز للمشاركة في للمسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم برعاية وزارة الأوقاف خاصة المبادرة الخاصة بتخصيص فرع للناطقين بغير العربية التي وفرت فرصة للمشاركين من صربيا للتعرف أيضاً على المدارس المستقرة لقراءة القرآن في مصر.