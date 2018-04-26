سفير دولة الكويت تؤكد دعمها بإعادة اعمار المدن المحررة في العراق

(المستقلة) …. أكد سفير دولة الكويت غسان يوسف الزواوي، خلال لقائه بسفير بغداد لدى أنقرة حسين محمود الخطيب، اليوم الخميس، دعم بلاده في إعادة اعمار المدن المتحررة في العراق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “سفير جمهورية العراق لدى تركيا حسين محمود الخطيب التقى، سفير دولة الكويت غسان يوسف الزواوي في مكتبه بالعاصمة أنقرة وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأعرب الخطيب عن “تقدير الحكومة العراقية الكبير لمواقف دولة الكويت الداعمة للعراق في حربه التي يقودها ضد الإرهاب”، مثمناً “دور الكويت في استضافة مؤتمر الدول المانحة الذي نُظم بداية شهر شباط الماضي لإعادة إعمار المدن التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي”.

من جانبه رحب سفير دولة الكويت بـ”الخطيب، وقدم له التهاني بمناسبة تسلمه مهام عمله وتقديم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية العراق في تركيا”، مؤكداً “عمق العلاقات التأريخية بين البلدين ودعم حكومة بلاده للعراق في جهوده لإعادة إعمار المدن المحررة إضافة إلى مساهمة الشركات الكويتية بالاستثمار في جميع المدن العراقية”.