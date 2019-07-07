سفير بريطاني يصف ترامب بالعاجز والفظ وعديم الكفاءة وسينتهى بوصمة عار

ذكرت صحيفة غارديان أن سفير بريطانيا في الولايات المتحدة وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته بالعاجزين العديمي الكفاءة الذين لا يستطيعون أداء مهامهم، وتوقع أن تنتهي ولاية رئاسة ترامب بوصمة عار.

وقال السفير كيم داروش في إحدى رسائل الإحاطة السرية لوزارة الخارجية البريطانية تم تسريبها لصحيفة ذا ميل أون صنداي، “لا نعتقد أن هذه الإدارة ستعود لاتّباع النهج المعتاد أو تصبح أقل افتقارا للكفاءة أو أقل قابلية لمفاجأة الآخرين، أو أقل تمزقا، أو أقل ضعفا دبلوماسيا”.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن أكثر التعليقات انتقادا لترامب في رسائل السفير هما عبارتي “مشوش” و”غير كفء”.

وورد برسالة أخرى عقب زيارة ترامب الشهر الماضي لبريطانيا -والمثيرة للجدل- أن الرئيس الأميركي وفريقه قد انبهروا بهذه الزيارة، محذرا من تلاشي هذا الانبهار سريعا نظرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال هي أرض “أميركا أولا”.

الفوضى والعبثية بالبيت الأبيض حقيقة

ونقل داروش لوزارته أن ما يتردد على نطاق واسع بأميركا حول “الفوضى والصراعات العبثية” داخل البيت الأبيض والتي نفاها ترامب واصفا إياها بالأخبار الكاذبة، هي حقيقة على الأغلب.

وقالت ذا ميل أون صنداي إن داروش هو من بين أكثر السفراء البريطانيين خبرة، وكان قد بدأ منصبه في واشنطن في يناير/كانون الثاني 2016 قبل أن يفوز ترامب بمنصب الرئاسة.

وأضافت أن المرجح أن يكون تسريب هذه الرسائل، التي تغطي مدة بدأت في 2017، قد تم بواسطة شخص داخل الخدمة المدنية البريطانية المترامية الأطراف.

سياسة ترامب غير متماسكة

وفي واحدة من أحدث الرسائل (في 22 يونيو/حزيران الماضي)، انتقد داروش سياسة ترامب الخارجية تجاه إيران، مؤكدا أنها أثارت المخاوف في عواصم عالمية من صراع عسكري، باعتبارها “غير متماسكة” و”فوضوية”.

وعن زعم ترامب أنه تخلى عن الرد على إسقاط إيران للطائرة الأميركية المسيرة أخيرا بسبب الضحايا المحتملين لها، تردد أن السفير البريطاني قال إن هذا التبرير “لا يصمد أمام الفحص”.

الخارجية البريطانية لم تنف ما تردد

وقالت غارديان إن وزارة الخارجية البريطانية لم تنف صحة ما ورد، ونسبت إلى متحدثة باسم الوزارة قولها إن الجمهور يتوقع أن يزوّد السفراء حكومة بلادهم بتقييم أمين وصريح للسياسة في البلد الذي يعينون به، وأن آراءهم لا يتم بالضرورة تبنيها من قبل الوزراء أو الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة تدفع رواتب لهم ليكونوا صريحين.

وأضافت المتحدثة عما يُتوقع من أضرار محتملة للتسريبات، أن فريق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن يتمتع بعلاقات قوية مع البيت الأبيض، ولا شك أن ما حدث سيتم تجاوزه.