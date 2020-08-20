سفير اوروبا : اخضاع الميليشات والعصابات المسلحة للسيطرة وتقديم الجناة للعدالة

المستقلة / متابعة /- عبر سفير الاتحاد الاوربي في بغداد مارتن هوث ، عن حزنه الشديد لرؤية المزيد من الاغتيالات التي تستهدف الناشطين في محافظة البصرة ، فيما اكد على اخضاع الميليشات وجميع العصابات المسلحة للسيطرة وتقديم الجناة للعدالة .

وقال هوث في تدوينة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ،”أشعر بالحزن الشديد، في عشية السنة الهجرية الجديدة، لرؤية المزيد من الاغتيالات التي تستهدف الناشطين الشباب في البصرة”.

واضاف ان “اخضاع الميليشات وجميع العصابات المسلحة للسيطرة وتقديم الجناة للعدالة هو أمر حاسم لأجل مستقبل العراق”.