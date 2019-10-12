سفير السعودية في بغداد : افتتاح منفذ “عرعر” الحدودي يعزز العلاقات بين البلدين

أكد سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري أهمية افتتاح المنفذ الجديد “عرعر” الحدودي مع بغداد، واصفا هذا المنفذ بأنه “شريان الحياة” للسعودية والعراق.

وقال الشمري ـ في مقابلة خاصة مع قناة ” العربية الحدث” الإخبارية اليوم السبت إن “منفذ عرعر التجاري الحدودي له أهمية كبيرة لأنه يعمل على إعادة تعزيز العلاقات المقطوعة منذ 27 عاما بين الشعب العراقي والسعودي”، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح السفير السعودي أن هذا المنفذ سيستخدم في نقل البضائع من وإلى العراق سيساهم في إعادة التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن مرور الحجاج والمعتمرين من العراق ودول الجوار إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج والعمرة، مؤكدا أن معبر “عرعر” سيعمل على زيادة فرص العمل للمواطنين العراقيين.

وأشار الشمري إلى أن هناك ترتيبات أمنية وتنسيقات مشتركة بين وزارة الداخلية السعودية والعراقية لتأمين سلامة وصول البضائع من وإلى بغداد، واصفا في الوقت نفسه زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأخير إلى الرياض بأنها تعد رسالة توضح وقوف بغداد بجانب السعودية في ظل الأحداث الراهنة.

وشدد الشمري على استعداد السعودية فتح أكثر من منفذ حدودي مع العراق، مؤكدا في الوقت ذاته احترام بلاده سيادة العراق واستقلالها ووحدة أراضيها.

وفي شأن افتتاح المملكة العربية السعودية قنصليات جديدة في العراق، أكد السفير السعودي الاتفاق مع الجانب العراقي على افتتاح قنصلية جديدة في محافظة النجف وأخرى في البصرة، مشيرا إلى أن وزير النفط السعودي سيزور خلال الأيام القليلة القادمة العراق لمناقشة العديد من القضايا من بينها مجالات الطاقة والنفط بما يخدم الشعب العراقي.