سفيري بريطانيا وتركيا بالعراق يقدمان تعازيهما بذكرى أربعينية الإمام الحسين

المستقلة /- سرى جياد/ عزى السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي والسفير التركي فاتح يلدز الشعب العراقي بمناسبة ذكرى اربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وقال هيكي في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة اتقدم بالتعازي الحارة إلى الشعب العراقي والعالم الإسلامي في ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام متمنيا للزوار سلامة الوصول .

من جانبه قال يلدز في تغريدته” لم اتمكن من المشاركة في زيارة الأربعين هذه السنة بسبب الإجراءات الوبائية التي نفذناها” .

وأردف “الذكريات الثمينة لمشاركاتنا في السنوات الماضية في بالي لحد هذه اللحظة وقلبي مع زوار هذا العام تقبل الله زياراتكم واعمالكم”.

#الاربعين لم اتمكن من المشاركة في زيارة الاربعين هذه السنة بسبب الإجراءات الوبائية التي نفذناها. الذكريات الثمينة لمشاركتنا في السنوات الماضية في بالي لحد هذه اللحظة، وقلبي مع زوار هذا العام … تقبل الله زياراتكم واعمالكم. #ياحسين pic.twitter.com/CwhaKdToGB — Fatih YILDIZ / فاتح (@FATIHYILDIZ_MFA) October 7, 2020