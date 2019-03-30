سفراء ٣٠ دولة اجنبية في مصر يزرون قصرعابدين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في إطار سياسة الدولة لإبراز المعالم الاثرية والتاريخية فيجمهورية مصر العربية وضمن سلسلة الزيارات الاثرية التي تنظمها وزارة الاثار للمواقع الاثرية لسفراء العالم، دعي الدكتورخالد العناني وزير الاثار سفراء ٣٠ دولة اجنبية في مصر منهاألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، الكاميرون، بلجيكا،بيلاروسيا، مالطا، هولندا، السويد، البرازيل، المكسيك،الأرجنتين، المجر، ارمينيا، قبرص، كوريا الجنوبية، وغيرهم،لزيارة قصر عابدين الأثري اليوم السبت الموافق ٣٠ مارس٢٠١٩

رافقه خلال الزيارة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، حيث تم اصطحاب الزائرين بعد تقسيمهم الي ٣ مجموعات وتقديم الشرح لهم باللغات(الإنجليزية و الفرنسية و العربية ) ، واعرب السفراء خلال جولتهم داخل غرف و قاعات القصر عن إعجابهم و انبهارهمبما شاهدوه من عظمة وابداع القصر و طرازه المعماري الفريدو دقة تصميماته و ديكوراته الداخلية و مقتنياته الاثرية ومهارة الفنانين العالمين الذين قاموا بتشييده خلال حقبةتاريخية هامة من تاريخ مصر والعالم، كما أشادوا بالحالةالفنية التي ظهر بها القصر ، والذي يشير إلي الأيدي الماهرةالمصرية التي قامت بترميم هذا الأثر الذي انشأ منذ اكثر من 150 عام . ويعد قصر عابدين أحد القصور الرئاسية في مصر والمعروف باسم جوهرة القرن التاسع عشر وقد شهد من الأحداث التي ساهمت في قيام مصر كدولة مستقلة حيث استخدم كمقر للحكم منذ إنشائه عام ١٨٦٣ وحتى عام ١٩٥٢ م، وصمم القصر على الطراز النيو كلاسيكي الفرنسي بواسطة مهندسيين ومعماريين وفنانين من عدة دول بإشراف المهندس الفرنسي “ليون روسو”

وتأتي هذه الزيارة على رأس خطة الدولة لتنظيم عدد منالزيارات لسفراء الدول العربية والأجنبية بجمهورية مصرالعربية للقصور الرئاسية، لإبراز ما تمتلكه الدولة من قصورتاريخية واثرية عظيمة وما بها من مقتنيات ملكية واثرية فريدة، تعكس أهمية هذه الفترة الزمنية من تاريخ مصر الحديثالذي لا يقل أهمية عن تاريخها الفرعوني والإسلامي والقبطي.

وخلال الزيارة رحب وزير الاثار بالحاضرين موجها الشكرلمؤسسة الرئاسة على اتاحة الفرصة لإتمام هذه الزيارة

والتنظيم الرائع لها وتوفير كل السبل والامكانيات، وسوف يتمتنظيم زيارات للعديد من القصور الرئاسية في الفترة القادمة،واشار ان وزارة الاثار سوف تعلن خلال الفترة القليلة القادمةعن عدد من الاكتشافات الاثرية وافتتاح لمشروعات اثرية جديدة في العديد من المحافظات المصرية.

كما ألقى وزير الاتصالات محاضرة عن قصر عابدين وفترة حكمالأسرة العلوية. من عصر الخديوي محمد على باشا الى عصر الملك فاروق.

الجدير بالذكر ان وزارة الاثار تنظم سلسلة من الزيارات للعديدمن المواقع الاثرية في مصر لشركائها من سفراء الدول العربيةوالأجنبية، حيث تمً زيارة المواقع الاثريةً بجنوب سيناء والوادي الجديد والأقصر وابو سمبل والإسكندرية.