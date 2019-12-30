“سعود القحطاني” يهدد “شيخة قطرية” بعد تبرئته من دم خاشقجي

وأضافت: “هنا بعضها كنوع من التهديد والضغط النفسي لدفعي للاستسلام عن الكتابة دفاعًا عن وطني، ولكن هيهات لن أستسلم لتهديداتكم القذرة وقذفكم لي، سأدافع عن وطني حتى آخر قطرة من دمي“.

وتابعت “آل ثاني”: “أي رجولة التي يعرفها الذباب الإلكتروني التابع لدول الحصار حين يتعرضون للنساء والأعراض، أي رجولة تلك التي تسمح لك أن تهدد أي امرأة كانت فما بالك بتهديدك لامرأة فقط لأن قلمها أزعجك“.

#ذباب_دليم الالكتروني عاود لممارساته القذرة!فقد أطلق ذبابه لإرسال مئات الرسائل على صفحتي الشخصية على انستجرام!وهنا بعضها👇🏻

كنوع من التهديد والضغط النفسي لدفعي للاستسلام عن الكتابة دفاعاً عن وطني! ولكن هيهات لن استسلم لتهديداتكم القذرة وقذفكم لي!

سأدافع عن وطني حتى آخر قطرة من دمي pic.twitter.com/HMaPoPCpU0 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 26, 2019

وختمت الشيخة القطرية، بقولها: “ذلك القلم الذي دافعت فيه عن وطنها وفندت به أكاذيبكم، لا رجولة ولا مبادئ، مجرد ذكور وعاهات“.

جدير بالذكر أن أبرز التهديدات التي وصلت الشيخة مريم آل ثاني، هي أنه سيتم “الدهس على رأسها، بجانب رؤوس القطريين“.

ومنذ الأزمة الخليجية عام 2017، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي معارك كلامية بين سعوديين وقطريين، يتقدمهم أمراء من “آل سعود”، و”آل ثاني”.