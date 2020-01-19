صورة : سعود القحطاني يثير جنون ولي العهد السعودي ويوجه طعنة غادرة

المستقلة/ أثارت صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تساؤلات كثيرة عن شخص يقف بجواره يعتقد أنه سعود القحطاني، العقل المدبر لحادث قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في تركيا.

ونشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي عهد السعودية، صورة للأخير مع مجموعة من الأمراء والوزراء في المخيم الشتوي بمنطقة العُلا، مثيرًا تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المصور السعودي، بندر الجلعود قد نشر الصورة على صفحته بتويتر، ليعلق صاحب حساب “نبض” على تويتر واضعا علامة على شخص يقف إلى يسار محمد بن سلمان، متسائلًا: ” هل هذا سعود القحطاني؟” قبل أن يرد عليه مغرد آخر بقوله: “إن هذا الشخص هو نائب أمير الرياض”.