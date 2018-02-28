سعودي يعرض 25 مليون دولار وفيلا فاخرة للزواج بإعلامية من السودان

(المستقلة)… تلقت إعلامية سودانية تدعى آلاء المبارك عرضًا للزواج من رجل أعمال سعودي يدعي سويد الجاسر.

ووفقاً لما نشره موقع النيلين بالسودان فإن رجل الأعمال السعودي سويد الجاسر قد قدم عرضه للإعلامية آلاء والمعروفة بـ “لوشي” بالخطبة من خلال تغريدة نشرها على حسابه في شبكة تويتر حسبما أكد صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخصص الجاسر جائزة قيمّة لمن يأتي له برقم “لوشي”، و تكلم الجاسر في تغريدته عن ثروته الطائلة التي تبلغ 150 مليون دولار أمريكي وامتلاكه سيارات فارهة من أحدث الموديلات بالإضافة لعقارات كبيرة وسط العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب ما قرأ محرر موقع النيلين من الصفحات الناشرة للخبر فقد أعلن رجل الأعمال السعودي عن استعداده لشراء فيلا لحسناء الإعلام السوداني بالعاصمة السعودية الرياض حال قبولها الزواج منه.

الخبر اجتاح مواقع السوشيال ميديا بكثرة تحت هاشتاغ “#سعودي_حيتزوج_لوشي” عبر تويتر وخاصة أن مبلغ الزواج الذي قدم للعروس خيالي.

الجدير بالذكر أن لوشي كانت قد تلق عرض مماثلاً كشف عنه موقع النيلين في بداية العام 2017 من رجل أعمال سوداني قد أعلن رغبته في الزواج منها وعرض عليها عمارة بالرياض الخرطوم وزاد على ذلك بعرضه لمبلغ 25 مليون سوداني لمن يجمعه بها.