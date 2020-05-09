سعودي يطلق النار على آخر من سلاح رشاش – فيديو

أظهر شريط فيديو مواطنا سعوديا وهو يطلق النار على آخر من سلاح رشاش ويصيبه بجراح في مدينة جدة.

وقالت الشرطة السعودية إنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، محمد الغامدي، أنه في إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق عدة أعيرة نارية على آخر من سلاح رشاش وإصابته، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم نقل المصاب للمستشفى، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا عن قيام مواطن في العقد الثالث من العمر باستخدام سلاح رشاش لإنهاء خلاف بينه وبين أحد جيرانه، بعد أن حضر لمسكن المجني عليه ومعه سلاح أظهره مهدداً باستخدامه رغم محاولات بعض الحضور إثناءه، ليقوم بإطلاق طلقات نارية أصابت شظاياها جاره قبل أن يغادر الموقع.